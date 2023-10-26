У Парижі заборонять нову пропалестинську ходу, яку планували на суботу

У Парижі не дозволять проведення наступної пропалестинської демонстрації, яку планували на суботу 28 жовтня.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це заявив префект поліції Парижа Лоран Нюне.

У коментарі ЗМІ він заявив, що префектура не дозволить проведення демонстрації, яку планували на 28 жовтня.

Він пояснив це тим, що організації, які подали заявку на проведення акції, робили заяви на підтримку ХАМАС, відтак є підстави вважати, що такі висловлювання можуть лунати від них знову. "Тому я забороню проведення цієї демонстрації", – додав префект.

Нюне зазначив, що рішення щодо подальших акцій будуть ухвалюватися з аналізом кожного конкретного випадку.

"Не потрібно плутати виправдання тероризму і підтримку антисемітизму із підтримкою палестинського народу. І саме через цей фільтр я оцінюю кожну акцію", – додав префект.

Нагадаємо, від початку ескалації на Близькому Сході після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль у Франції заборонили багато пропалестинських демонстрацій.

Перша дозволена демонстрація у Парижі відбулась у неділю 22 жовтня.

Численні акції, з дозволом влади або всупереч забороні, відбулися у багатьох країнах Європи.

Детальніше на цю тему – у статті Європейський фронт ізраїльської війни: як пропалестинські протести розкололи ЄС.