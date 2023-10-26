В Париже не разрешат проведение следующей пропалестинской демонстрации, которую планировали на субботу 28 октября.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом заявил префект полиции Парижа Лоран Нюне.

В комментарии СМИ он заявил, что префектура не позволит проведение демонстрации, которую планировали на 28 октября.

Он объяснил это тем, что организации, которые подали заявку на проведение акции, делали заявления в поддержку ХАМАС, поэтому есть основания полагать, что такие высказывания могут звучать от них снова. "Поэтому я запрещу проведение этой демонстрации", – добавил префект.

Нюне отметил, что решение о дальнейших акциях будут приниматься с анализом каждого конкретного случая.

"Не нужно путать оправдание терроризма и поддержку антисемитизма с поддержкой палестинского народа. И именно через этот фильтр я оцениваю каждую акцию", – добавил префект.

Напомним, с начала эскалации на Ближнем Востоке после нападения боевиков ХАМАС на Израиль во Франции запретили много пропалестинских демонстраций.

Первая разрешенная демонстрация в Париже состоялась в воскресенье 22 октября.

Многочисленные акции, с разрешения властей или вопреки запрету, состоялись во многих странах Европы.

Подробнее на эту тему – в статье Европейский фронт израильской войны: как пропалестинские протесты раскололи ЕС.