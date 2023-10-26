Каллас розповіла, чому Зеленський з початку війни не приїжджав до Естонії

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас відповіла на питання, чому президент України Володимир Зеленський жодного разу не приїздив до країни з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це вона відповіла перед інфогодиною в естонському парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Каллас у відповідь на питання опозиційного депутата Танеля Кійка сказала, що Зеленському немає потреби переконувати жителів Естонії у необхідності надання підтримки Україні.

"Президент Зеленський повинен, перш за все, відвідувати ті місця, де треба переконати народ підтримувати Україну. В Естонії нема потреби цього робити, тому що підтримка естонським народом України дуже і дуже сильна. Ми також прийняли біженців з України в кількості, яка перевищує 3% від нашого власного населення", – сказала естонська прем'єрка.

Вона переконана, що після завершення війни Зеленський "приїде подякувати естонському народу".

Каллас вважає, що зараз головна турбота Зеленського полягає в тому, щоб війна закінчилася.

Глава естонського уряду додала, що спілкувалася зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем щодо його можливого візиту до Естонії.

Свій єдиний візит до Естонії на посаді президента України Зеленський здійснив восени 2019 року.

Раніше Каллас заявляла, що союзники України не повинні відволікатися на інші конфлікти і мають подвоїти свої зусилля, щоб показати, що вони в цій справі надовго.

Вона також розкритикувала угорського прем'єра Віктора Орбана, який потиснув руку президенту РФ Владіміру Путіну.