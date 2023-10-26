Каллас рассказала, почему Зеленский с начала войны не приезжал в Эстонию

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ответила на вопрос, почему президент Украины Владимир Зеленский ни разу не приезжал в страну с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом она ответила перед инфочасом в эстонском парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Каллас в ответ на вопрос оппозиционного депутата Танеля Кийка сказала, что Зеленскому нет нужды убеждать жителей Эстонии в необходимости оказания поддержки Украине.

"Президент Зеленский должен, прежде всего, посещать те места, где нужно убедить народ поддерживать Украину. В Эстонии нет необходимости этого делать, потому что поддержка эстонским народом Украины очень и очень сильна. Мы также приняли беженцев из Украины в количестве, превышающем 3% от нашего собственного населения", – сказала эстонский премьер.

Она убеждена, что после завершения войны Зеленский "приедет поблагодарить эстонский народ".

Каллас считает, что сейчас главная забота Зеленского заключается в том, чтобы война закончилась.

Глава эстонского правительства добавила, что общалась со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем по поводу его возможного визита в Эстонию.

Свой единственный визит в Эстонию на посту президента Украины Зеленский совершил осенью 2019 года.

Ранее Каллас заявляла, что союзники Украины должны не отвлекаться на другие конфликты и удвоить свои усилия, чтобы показать, что они в этом деле надолго.

Она также раскритиковала венгерского премьера Виктора Орбана, который пожал руку президенту РФ Владимиру Путину.