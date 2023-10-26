В ЄС підтримали генсека ООН на тлі закликів до його відставки

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив про підтримку генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, до відставки якого закликав Ізраїль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель написав у Twitter (X).

"Ми повністю підтримуємо роботу генерального секретаря Гутерреша і співробітників ООН на підтримку миру і допомоги людям на Близькому Сході і в усьому світі", – зазначив топ-дипломат ЄС.

За його словами, Гутерреш "однозначно засудив" злочини, скоєні бойовиками ХАМАС 7 жовтня.

"Він також чітко заявив, що всі цивільні життя цінні однаково і що міжнародне гуманітарне право застосовується до всіх, до і після 7 жовтня", – додав Боррель.

Раніше постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан вимагав відставки Гутерреша після того, як той заявив, що "напади ХАМАС відбувалися не у вакуумі", оскільки "палестинський народ уже 56 років перебуває в умовах задушливої окупації", й це призвело до зростання рівня насильства, переміщення людей та економічного занепаду.

Сам генсек ООН заявив, що у промові на Радбезі "однозначно засудив" атаку ХАМАС на Ізраїль, підкресливши, що "ніщо не може виправдати навмисні вбивства, поранення й викрадення цивільних".