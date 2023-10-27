У Швеції сталися нові вибухи у житлових кварталах на тлі протистояння конкуруючих банд

У муніципалітеті Накка в передмісті Стокгольма та у місті Гельсінгборг в ніч на п’ятницю сталися вибухи у житлових кварталах, спричинені невідомими пристроями.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

У муніципалітеті Накка, передмісті Стокгольма, вибух пролунав близько 10 вечора біля житлового будинку. Хазяї були вдома, але не постраждали.

"Є пошкодження зовнішньої сторони стіни, вхідних дверей та дверей внутрішнього двору", – повідомили у поліції.

Протягом ночі поліція затримала трьох підозрюваних, з них двоє – неповнолітні.

"Звісно, ми розслідуємо можливий зв’язок з іншими нещодавніми насильницькими інцидентами", – зазначила речниця поліції Стокгольма.

Інший інцидент стався у Гельсінгборзі в районі Гусенсйо невдовзі після опівночі. Місцеві мешканці повідомили у поліцію про гучний вибух. Як з’ясували, вибуховий предмет був розміщений перед входом у багатоквартирний будинок. Ніхто з мешканців не постраждав.

Речниця поліції Катаріна Русін зазначила, що не може надати багато деталей, оскільки розслідування лише починається. Інцидент розслідують як умисні дії з метою завдання шкоди.

Нагадаємо, вранці у понеділок вибух стався всередині квартири в одному з районів Стокгольма, на момент події у житлі нікого не було. Поліція попередньо вважає це черговим інцидентом у рамках з’ясування стосунків між конкурентними бандитськими угрупованнями.

Перед цим у вересні сталися вибухи у житлових районах міст Гассельбі та Лінчепінг. Загалом з початку року у Швеції було вже більше 120 таких випадків.

Раніше у жовтні прем’єр Швеції Ульф Крістерссон збирав засідання Ради нацбезпеки для обговорення, як реагувати на все більші проблеми в країні через діяльність організованих злочинних груп.