В муниципалитете Накка в пригороде Стокгольма и в городе Хельсингборг в ночь на пятницу произошли взрывы в жилых кварталах, вызванные неизвестными устройствами.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

В муниципалитете Накка, пригороде Стокгольма, взрыв прогремел около 10 вечера возле жилого дома. Хозяева были дома, но не пострадали.

"Есть повреждения внешней стороны стены, входной двери и дверей внутреннего двора", – сообщили в полиции.

В течение ночи полиция задержала трех подозреваемых, из них двое – несовершеннолетние.

"Конечно, мы расследуем возможную связь с другими недавними насильственными инцидентами", – отметила пресс-секретарь полиции Стокгольма.

Другой инцидент произошел в Хельсингборге в районе Хусенсйо вскоре после полуночи. Местные жители сообщили в полицию о громком взрыве. Как выяснили, взрывной предмет был размещен перед входом в многоквартирный дом. Никто из жителей не пострадал.

Пресс-секретарь полиции Катарина Русин отметила, что не может предоставить много деталей, поскольку расследование только начинается. Инцидент расследуют как умышленные действия с целью причинения вреда.

Напомним, утром в понедельник взрыв произошел внутри квартиры в одном из районов Стокгольма, на момент происшествия в жилье никого не было. Полиция предварительно считает это очередным инцидентом в рамках выяснения отношений между конкурентными бандитскими группировками.

Перед этим в сентябре произошли взрывы в жилых районах городов Хассельби и Линчепинг. Всего с начала года в Швеции было уже более 120 таких случаев.

Ранее в октябре премьер Швеции Ульф Кристерссон собирал заседание Совета нацбезопасности для обсуждения, как реагировать на все большие проблемы в стране из-за деятельности организованных преступных групп.