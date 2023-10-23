У Стокгольмі стався черговий вибух у квартирі

У Стокгольмі вранці у понеділок стався сильний вибух у багатоквартирному будинку, поліція попередньо розглядає його як черговий інцидент у рамках з’ясування стосунків між конкуруючими бандитськими ургупованнями.

Про це повідомляє Aftonbladet, пише "Європейська правда".

Вибух стався у будинку у стокгольмському районі Дален. Місцеві мешканці кажуть, що гучний звук розбудив усіх у кварталі. Вибуховою хвилею у квартирі винесло вікно і частину перил та обшивки балкона, пробило дірку у дверях.

Stefan Jerrevång/TT

Речник поліції повідомив, що вибух вважають підготовленим проти когось всередині квартири. Детонація скоріш за все відбулася на балконі або у прихожій.

Всередині житла нікого не було, мешканці сусідніх квартир не постраждали. Поліція розшукує можливих причетних до злочину, район події очепили.

"Поки що нам відомо небагато, але ми розглядаємо цей інцидент як складову хвилі насильства, з якою ми мали справу останнім часом… Ми щойно почали опитувати людей. Є дуже багато свідків і тих, хто телефонували самі, але ми хочемо зібрати більше інформації", – додав речник.

Як повідомлялося, прем’єр Швеції Ульф Крістерссон зібрав у жовтні засідання Ради нацбезпеки для обговорення, як реагувати на все більші проблеми в країні через діяльність організованих злочинних груп.

Перед цим у вересні сталися вибухи у житлових районах міст Хассельбі та Лінчепінг. Загалом з початку року у Швеції було вже більше 120 таких випадків.