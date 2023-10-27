Шольц обережно ставиться до ідеї Макрона залучити коаліцію проти ІДІЛ до боротьби з ХАМАС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц обережно висловився щодо ідеї президента Франції Емманюеля Макрона щодо залучення міжнародної коаліцію, яка бореться проти ІДІЛ в Іраку та Сирії, до боротьби проти ХАМАС.

Заяву німецького канцлера наводить Handelsblatt, повідомляє "Європейська правда".

Шольц вважає, що зараз ЄС має зосередитися на тих рішеннях, які були спільно ухвалені на саміті в Брюсселі в четвер.

Лідери ЄС висловилися за припинення вогню та безпечні коридори для надання гуманітарної допомоги. Вони також хочуть протидіяти подальшій ескалації конфлікту і виступають за якнайшвидше проведення мирної конференції. Шольц однозначно підтримав цю ідею.

"Це, можливо, правильний знак у правильний час", – сказав він.

Нагадаємо, Макрон пропонував розширити міжнародну коаліцію, яка бореться проти ІДІЛ, залучивши її до боротьби проти палестинського бойового угруповання ХАМАС у секторі Гази.