Макрон пропонує залучити коаліцію проти ІДІЛ до боротьби з ХАМАС

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував розширити міжнародну коаліцію, яка бореться проти терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) в Іраку та Сирії, залучивши її до боротьби проти палестинського бойового угруповання ХАМАС у секторі Гази.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, повідомляє Reuters.

За його словами, Франція та Ізраїль мають спільного ворога – тероризм. Він не надав детальної інформації про те, як коаліцію з десятків країн на чолі з США можна було б залучити до цієї боротьби.

"Франція готова до того, щоб міжнародна коаліція проти ІДІЛ, в якій ми беремо участь в операціях в Іраку та Сирії, також боролася проти ХАМАС", – сказав Макрон.

Французький лідер також застеріг від ризиків регіонального конфлікту, підкресливши, що боротьба з ХАМАС повинна бути безжалісною, але не без правил.

Нагадаємо, що під час зустрічі зі своїм ізраїльським колегою Іцхаком Герцогом Макрон закликав Ізраїль не розширювати конфлікт з ХАМАС та розглядати звільнення заручників, які утримуються в секторі Гази, як першочергове завдання.

Перед цим він заявив, що внаслідок нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль підтверджено загибель 30 вихідців з Франції, доля ще 9 людей точно не відома.

Нагадаємо, Національна антитерористична прокуратура Франції веде розслідування за фактом загибелі французьких громадян в Ізраїлі після нападу бойовиків ХАМАС.

Вранці 24 жовтня Макрон прибув до Ізраїлю з "візитом солідарності".