Шольц осторожно относится к идее Макрона привлечь коалицию против ИГИЛ к борьбе с ХАМАС

Канцлер Германии Олаф Шольц осторожно высказался относительно идеи президента Франции Эмманюэля Макрона по привлечению международной коалиции, которая борется против ИГИЛ в Ираке и Сирии, к борьбе против ХАМАС.

Заявление немецкого канцлера приводит Handelsblatt, сообщает "Европейская правда".

Шольц считает, что сейчас ЕС должен сосредоточиться на тех решениях, которые были совместно приняты на саммите в Брюсселе в четверг.

Лидеры ЕС высказались за прекращение огня и безопасные коридоры для оказания гуманитарной помощи. Они также хотят противодействовать дальнейшей эскалации конфликта и выступают за скорейшее проведение мирной конференции. Шольц однозначно поддержал эту идею.

"Это, возможно, правильный знак в правильное время", – сказал он.

Напомним, Макрон предлагал расширить международную коалицию, которая борется против ИГИЛ, привлекая ее к борьбе против палестинской боевой группировки ХАМАС в секторе Газа.