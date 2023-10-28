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Умєров і глава Пентагону обговорили підготовку до наступного "Рамштайну" та ситуацію під Авдіївкою

Субота, 28 жовтня 2023, 10:45

Міністри оборони України і США провели телефонну розмову, в якій йшлося про подальшу військову допомогу і підготовку наступної зустрічі формату "Рамштайн", а також актуальну ситуацію на фронті.

Як пише "Європейська правда", про це сторони повідомили у своїх комюніке за підсумками розмови. 

Речник Пентагону Пет Райдер зазначив, що у розмові Рустема Умєрова і Ллойда Остіна йшлося про поточну військову допомогу США для України на тлі російської агресії, плани щодо наступної зустрічі Контактної групи з оборони України та розвиток ситуації на фронті. 

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"Лідери домовилися і далі підтримувати тісний зв’язок", – додав речник.

В українському комюніке розповіли, що Умєров поділився з американським колегою актуальною інформацією з поля бою, у тому числі під Авдіївкою.

За його словами, російські втрати навколо Авдіївки вже досягли приблизно 4 тисяч військових. 

Також Рустем Умєров подякував за продовження ефективної співпраці та постачання Україні артилерійських боєприпасів.

"Подальше постачання ATACMS дозволить ефективніше завдавати вогневі ураження по військовій інфраструктурі та командних пунктах у глибокому тилу ворога на окупованих українських територіях", – зазначили у Міноборони України. 

Попередня розмова міністрів відбулася минулої суботи, 21 жовтня. 

Нагадаємо, 26 жовтня США оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів.

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