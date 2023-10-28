На Мальті почалася третя зустріч з підготовки саміту "Формули миру", присутні 65 країн

На Мальті розпочалася третя зустріч для підготовки саміту щодо реалізації запропонованої Україною "Формули миру", на ній представлені понад 65 держав.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки була анонсована на 28-29 жовтня і є вже третьою такою подією – після зустрічей у Копенгагені і Джидді (Саудівська Аравія) раніше цього року.

Андрій Єрмак заявив, що цього разу представлені понад 65 країн – держави Заходу і Глобального Півдня.

"Міжнародна підтримка української Формули миру зростає. Велика кількість країн Глобального Півдня, які залучені до зустрічі, є підтвердженням цього. Це справді демонстрація того, що світ зацікавлений у справедливості та перемозі України", – зазначив він.

За його словами, на зустрічі презентують та обговорять конкретні плани реалізації 5 пунктів Формули миру: щодо ядерної безпеки, енергетичної безпеки, продовольчої безпеки, гуманітарного напрямку (звільнення полонених та повернення депортованих), відновлення територіальної цілісності України та міжнародного порядку.

Ці плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різних країн та експерти.

Єрмак зазначив, що ця чергова зустріч є ще одним кроком до Глобального саміту миру.

У повідомленні керівника ОП не згадується, які країни представлені на зустрічі. Зокрема, невідомо, чи долучився Пекін: за інформацією ЗМІ, Китай не планував брати участь. Участь Китаю у минулій зустрічі в Джидді глава МЗС України Дмитро Кулеба називав "суперпроривом".

Дипломатичний радник президента України Ігор Жовква напередодні зустрічі казав, що Київ очікує участі посадовців із 70 країн. Він нагадав, що в попередньому раунді переговорів у Джидді їх було 43, а на першій зустрічі в Копенгагені – 15.

Про підсумки попередньої зустрічі "ЄвроПравда" розповідала у статті Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни