Глава МЗС Литви покепкував над погрозами Захарової

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс з іронією відповів речниці МЗС Росії Марії Захарової, яка погрожувала йому "кримінальною відповідальністю" за "поширення екстремістських ідей".

Заяву Ландсбергіса наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

"Сподіваюся, що трибунал для російського керівництва за агресію проти України буде проведено швидше, ніж трибунал для Ландсбергіса в Росії", – зазначив литовський міністр.

Напередодні Марія Захарова сказала, що РФ може притягнути Ландсбергіса до кримінальної відповідальності.

Представниця російської дипломатії заявила, що на нещодавній зустрічі з російським бізнесменом Міхаїлом Ходорковським Ландсбергіс дозволив собі "прямий неприкритий заклик до насильницької зміни влади в Росії".

Вона не пояснила, як до кримінальної відповідальності в Росії вдасться притягнути людину, якій в’їзд до Росії заборонений.