Глава МИД Литвы посмеялся над угрозами Захаровой

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис с иронией ответил спикеру МИД России Марии Захаровой, которая угрожала ему "уголовной ответственностью" за "распространение экстремистских идей".

Заявление Ландсбергиса приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

"Надеюсь, что трибунал для российского руководства за агрессию против Украины будет проведен быстрее, чем трибунал для Ландсбергиса в России", – отметил литовский министр.

Накануне захарова заявила, что РФ может привлечь Ландсбергиса к уголовной ответственности.

По ее словам, на недавней встрече с российским бизнесменом Михаилом Ходорковским Ландсбергис позволил себе "прямой неприкрытый призыв к насильственной смене власти в России".

Она не объяснила, как к уголовной ответственности в России удастся привлечь человека, которому въезд в Россию запрещен.