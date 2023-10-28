Глава МВС Франції просить посилити безпеку на Гелловін через високу терористичну загрозу

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен доручив усім префектам посилити заходи з підтримання безпеки та правопорядку на Гелловін, який відзначатимуть 31 жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Le Figaro, яке ознайомилось з відповідним документом.

Глава МВС закликає до максимальної пильності у вечір Гелловіна, оскільки терористична загроза у Франції перебуває на найвищому рівні.

"Під час попередніх святкувань Гелловіна по всій країні повідомлялося про низку інцидентів, у тому числі про спалені автомобілі…Я просив би вас негайно спрямувати ваші місцеві служби, щоб найкращим чином передбачити будь-які ризики, які можуть виникнути під час святкувань", – пише Дарманен.

Він закликав посилити моніторинг соціальних мереж щодо закликів до потенційно небезпечних зібрань людей, гарантувати безпеку в транспорті та вжити превентивних заходів "щодо пального та вибухових речовин" для уникнення їх протиправного використання.

Також міністр закликав поліцію посилити тестування на алкоголь і наркотики, щоб швидше виявляти ризиковану поведінку під час нічних святкувань.

Нагадаємо, вранці 13 жовтня у містечку на півночі Франції 20-річний хлопець родом з Чечні скоїв ісламістський напад у ліцеї та вбив одного вчителя. Після того в іншому місці затримали ще одну підозрілу людину.

Після екстреної наради французький уряд вирішив запровадити в країні найвищий рівень терористичної загрози.