Глава МВД Франции просит усилить безопасность на Хэллоуин из-за высокой террористической угрозы

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил всем префектам усилить меры по поддержанию безопасности и правопорядка на Хэллоуин, который будут отмечать 31 октября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Le Figaro, которое ознакомилось с соответствующим документом.

Глава МВД призывает к максимальной бдительности в вечер Хэллоуина, поскольку террористическая угроза во Франции находится на самом высоком уровне.

"Во время предыдущих празднований Хэллоуина по всей стране сообщалось о ряде инцидентов, в том числе о сожженных автомобилях...Я просил бы вас немедленно направить ваши местные службы, чтобы наилучшим образом предусмотреть любые риски, которые могут возникнуть во время празднований", – пишет Дарманен.

Он призвал усилить мониторинг социальных сетей относительно призывов к потенциально опасным собраниям людей, обеспечить безопасность в транспорте и принять превентивные меры "по горючему и взрывчатым веществам" во избежание их противоправного использования.

Также министр призвал полицию усилить тестирование на алкоголь и наркотики, чтобы быстрее выявлять рискованное поведение во время ночных празднований.

Напомним, утром 13 октября в городке на севере Франции 20-летний парень родом из Чечни совершил исламистское нападение в лицее и убил одного учителя. После того в другом месте задержали еще одного подозрительного человека.

После экстренного совещания французское правительство решило ввести в стране наивысший уровень террористической угрозы.