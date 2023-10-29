Президент Чехії випадково збив кашкета з голови солдата під час церемонії

Чеський президент Петр Павел перепросив через інцидент під час церемонії з нагоди заснування Чехословаччини на Вітковій горі у Празі, коли він прапором збив кашкета з голови одного із солдатів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У суботу в празькому Віткові відбулася урочиста церемонія з нагоди річниці заснування Чехословаччини. Президент Чехії Петр Павел підняв бойовий прапор перед вишикуваною почесною вартою.

Але коли Павел узяв прапор у руки, то не зміг міцно втримати його в повітрі й випадково вдарив одного із солдатів по голові, збивши з нього кашкета. Він, однак, жодним чином не відреагував на інцидент.

Відео зі збиттям Павелом кашкета на деякий час стало вірусним у чеських соцмережах. Сам президент кількома годинами пізніше публічно перепросив у солдата.

"Я відчуваю необхідність перепросити, хоча б таким чином, за фізичну або психологічну шкоду, заподіяну члену замкової варти, якого зачепив бойовий прапор під час церемонії у Віткові", – написав він у соцмережі Twitter (X).

Павел запевнив громадськість, що точно не планував нічого подібного. "Це точно не було спробою додати новий елемент до стандартної військової процедури. Я просто недооцінив вагу (прапора. – Ред.)", – написав він.

Cítím potřebu se alespoň touto cestou omluvit za fyzickou, případně psychickou újmu příslušníkovi Hradní stráže zasaženému bojovým praporem při ceremoniálu na Vítkově. Rozhodně nešlo o snahu zpestřit novým prvkem standardní vojenskou proceduru. Prostě jsem jen podcenil hmotnost. — Petr Pavel (@prezidentpavel) October 28, 2023

Нагадаємо, у серпні Петру Павелу довелось перепрошувати після того, як його випадково заскочили за кермом мотоцикла без шолома, що є порушенням правил дорожнього руху.