Президент Чехии случайно сбил фуражку с головы солдата во время церемонии

Чешский президент Петр Павел извинился за инцидент во время церемонии по случаю основания Чехословакии на Витковой горе в Праге, когда он флагом сбил фуражку с головы одного из солдат.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В субботу в пражском Виткове состоялась торжественная церемония по случаю годовщины основания Чехословакии. Президент Чехии Петр Павел поднял боевой флаг перед выстроенным почетным караулом.

Но когда Павел взял флаг в руки, то не смог крепко удержать его в воздухе и случайно ударил одного из солдат по голове, сбив с него фуражку. Он, однако, никак не отреагировал на инцидент.

Видео со сбиванием Павелом фуражки на некоторое время стало вирусным в чешских соцсетях. Сам президент несколькими часами позже публично извинился перед солдатом.

"Я чувствую необходимость извиниться, хотя бы таким образом, за физический или психологический вред, причиненный члену замковой стражи, которого задел боевой флаг во время церемонии в Виткове", – написал он в соцсети Twitter (X).

Павел заверил общественность, что точно не планировал ничего подобного. "Это точно не было попыткой добавить новый элемент к стандартной военной процедуре. Я просто недооценил вес (флага. – Ред.)", – написал он.

Cítím potřebu se alespoň touto cestou omluvit za fyzickou, případně psychickou újmu příslušníkovi Hradní stráže zasaženému bojovým praporem při ceremoniálu na Vítkově. Rozhodně nešlo o snahu zpestřit novým prvkem standardní vojenskou proceduru. Prostě jsem jen podcenil hmotnost. — Petr Pavel (@prezidentpavel) October 28, 2023

Напомним, в августе Петру Павелу пришлось извиняться после того, как его случайно застали за рулем мотоцикла без шлема, что является нарушением правил дорожного движения.