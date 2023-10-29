У Швейцарії пропонують повернути подвійне прізвище

Комітет із правових питань Національної ради (нижньої палати парламенту) Швейцарії схвалив законопроєкт, який передбачає можливість надання дітям подвійного прізвища – це право скасували у 2013 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформагентство Keystone-SDA.

Згідно з проєктом, швейцарські пари, які уклали шлюб, зможуть узяти спільне прізвище. Причому існуватимуть два варіанти: або воно буде однаковим для обох (наприклад, Мюллер-Петер), або кожен із членів подружжя просто додаватиме прізвище іншого члена подружжя до свого (таким чином, один буде Мюллер-Петер, а інший – Петер-Мюллер).

Парламентська комісія також підтримала право дітей мати подвійне прізвище, утворене з прізвищ батьків.

Люди, які вже перебувають у шлюбі або живуть у зареєстрованому партнерстві, а також неповнолітні діти одружених або неодружених батьків, у разі ухвалення законопроєкту також зможуть подати заяву на подвійне прізвище.

До того ж, проєкт передбачає, що чоловіки та дружини або зареєстровані партнери зможуть незалежно одне від одного вирішувати, чи носити подвійне прізвище, а також чи писати його з дефісом або без.

У Швейцарії з 2013 року заручені пари можуть зберегти власне прізвище чи обрати прізвище одного з членів подружжя як спільне. Можливість носити подвійні прізвища відтоді зникла. Діти носять або спільне прізвище або, якщо кожен із батьків зберіг своє дошлюбне прізвище, прізвище, визначене подружжям під час шлюбу.

Зникнення подвійного прізвища неодноразово критикували представники й лівих, і правих політичних сил Швейцарії. Згідно зі статистикою, в 90% випадків у швейцарських парах дружина бере прізвище чоловіка.

Раніше цього року Міністерство юстиції Німеччини запропонувало проєкт змін до закону про подружні імена та імена при народженні, який дасть членам подружжя більше свободи у зміні прізвищ та їхнього передання дітям.