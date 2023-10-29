В Швейцарии предлагают вернуть двойную фамилию

Комитет по правовым вопросам Национального совета (нижней палаты парламента) Швейцарии одобрил законопроект, который предусматривает возможность предоставления детям двойной фамилии – это право отменили в 2013 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информагентство Keystone-SDA.

Согласно проекту, швейцарские пары, которые заключили брак, смогут взять общую фамилию. Причем будут существовать два варианта: либо она будет одинаковой для обоих (например, Мюллер-Петер), или каждый из супругов просто добавлять фамилию другого супруга к своей (таким образом, один будет Мюллер-Петер, а другой – Петер-Мюллер).

Парламентская комиссия также поддержала право детей иметь двойную фамилию, образованную из фамилий родителей.

Люди, которые уже состоят в браке или живут в зарегистрированном партнерстве, а также несовершеннолетние дети женатых или неженатых родителей, в случае принятия законопроекта также смогут подать заявление на двойную фамилию.

К тому же, проект предусматривает, что мужья и жены или зарегистрированные партнеры смогут независимо друг от друга решать, носить ли двойную фамилию, а также писать ли ее с дефисом или без.

В Швейцарии с 2013 года помолвленные пары могут сохранить собственную фамилию или выбрать фамилию одного из супругов как общую. Возможность носить двойные фамилии с тех пор исчезла. Дети носят или общую фамилию или, если каждый из родителей сохранил свою добрачную фамилию, фамилию, определенную супругами во время брака.

Исчезновение двойной фамилии неоднократно критиковали представители и левых, и правых политических сил Швейцарии. Согласно статистике, в 90% случаев в швейцарских парах жена берет фамилию мужа.

Ранее в этом году Министерство юстиции Германии предложило проект изменений в закон о супружеских именах и именах при рождении, который даст супругам больше свободы в изменении фамилий и их передачи детям.