Прем’єр Норвегії звинуватив Ізраїль у порушенні міжнародного права

Норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре вважає, що Ізраїль порушує міжнародне право, здійснюючи обстріли по сектору Гази у відповідь на напад угруповання ХАМАС, хоча й підтверджує право країни на самооборону.

Про це Стьоре сказав в інтерв’ю норвезькому суспільному мовнику NRK, показаному в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Прем’єр Норвегії підтвердив, що його країна засуджує обстріли ізраїльської території, які й досі відбуваються із сектору Гази.

"Але міжнародне право вимагає, щоб вогонь був пропорційним, щоб не забували про цивільне населення, і ця межа вже давно перейдена… Один із наслідків – це атаки з повітря, коли людям ніде сховатися, і близько половини з тисяч загиблих – діти", – вважає він.

Стьоре також звернув увагу на складну гуманітарну ситуацію в секторі Гази, куди ускладнюється постачання товарів першої необхідності для населення через блокаду Ізраїлю та обстріли.

"Це катастрофічна ситуація, і я вважаю, що вона явно порушує те, що ми називаємо правилами війни або гуманітарними правилами", – заявив норвезький прем’єр.

Він додав, що Норвегія підтримує гуманітарну паузу у воєнних діях між Ізраїлем і ХАМАС для завезення гуманітарної допомоги до сектору Гази.

Новий конфлікт між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС спалахнув 7 жовтня, коли палестинські бойовики напали на південь Ізраїлю, в результаті чого загинули понад 1400 людей і ще понад 220 перебувають у заручниках. У відповідь Ізраїль завдав авіаударів по сектору Гази й почав обмежену наземну операцію. За твердженням палестинської влади, у Газі загинули понад 7300 людей.

Лідери держав-членів Європейського Союзу на саміті в Брюсселі цього тижня узгодили позицію стосовно ескалації на Близькому Сході, обмежившись обережними формулюваннями про необхідність "гуманітарних пауз" і підтвердивши право Ізраїлю на самооборону.

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