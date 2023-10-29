Премьер Норвегии обвинил Израиль в нарушении международного права

Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стьоре считает, что Израиль нарушает международное право, осуществляя обстрелы по сектору Газа в ответ на нападение группировки ХАМАС, хотя и подтверждает право страны на самооборону.

Об этом Стьоре сказал в интервью норвежскому общественному вещателю NRK, показанном в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Премьер Норвегии подтвердил, что его страна осуждает обстрелы израильской территории, которые до сих пор происходят из сектора Газа.

"Но международное право требует, чтобы огонь был пропорциональным, чтобы не забывали о гражданском населении, и эта грань уже давно перейдена... Одно из последствий – это атаки с воздуха, когда людям негде спрятаться, и около половины из тысяч погибших – дети", – считает он.

Стьоре также обратил внимание на сложную гуманитарную ситуацию в секторе Газа, куда затрудняется поставка товаров первой необходимости для населения из-за блокады Израиля и обстрелов.

"Это катастрофическая ситуация, и я считаю, что она явно нарушает то, что мы называем правилами войны или гуманитарными правилами", – заявил норвежский премьер.

Он добавил, что Норвегия поддерживает гуманитарную паузу в военных действиях между Израилем и ХАМАС для завоза гуманитарной помощи в сектор Газа.

Новый конфликт между Израилем и группировкой ХАМАС вспыхнул 7 октября, когда палестинские боевики напали на юг Израиля, в результате чего погибли более 1400 человек и еще более 220 находятся в заложниках. В ответ Израиль нанес авиаудары по сектору Газа и начал ограниченную наземную операцию. По утверждению палестинских властей, в Газе погибли более 7300 человек.

Лидеры государств-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе на этой неделе согласовали позицию по эскалации на Ближнем Востоке, ограничившись осторожными формулировками о необходимости "гуманитарных пауз" и подтвердив право Израиля на самооборону.

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