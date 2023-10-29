У Болоньї на кілька років закриють історичну площу через ремонт надто нахиленої вежі

Площу навколо середньовічної "падаючої вежі" в Болоньї закриють на кілька років через побоювання, що споруда 12-го століття видається надто нестабільною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Мер італійського міста Маттео Лепоре заявив, що закриття площі Порта Равегнана необхідне для того, щоб "врятувати" вежу Гарісенда. "Ми втручаємося не тому, що думаємо, що вона може обвалитися в будь-який момент, ми втручаємося, тому що хочемо зробити її безпечною і відреставрувати", – сказав він.

Доля 48-метрової вежі Гарісенда, яка стоїть поруч з удвічі вищою вежею Азінеллі, стала темою численних дискусій у місті після того, як вчені з Болонського університету виявили аномальне збільшення коливань вежі.

Гарісенда, яка також зачарувала Чарльза Діккенса під час його візиту до Болоньї, нахилилася на 4 градуси, порівняно з 3,9 градусами у більш відомої Пізанської вежі в Італії. Вважається, що нахил зумовлений просіданням ґрунту в 14 столітті.

Вежу обстежують на наявність тріщин і встановили датчики, щоб відстежувати будь-які зсуви. Її фундамент буде укріплений новими матеріалами, щоб зробити конструкцію більш надійною. Вежа Азінеллі, на яку відвідувачі могли піднятися, також закрита.

Рада Болоньї створює спеціальний комітет для нагляду за реставрацією Гарісенди. "Я шукатиму найкращих професіоналів, як на національному, так і на міжнародному рівні... ми шукатимемо всіх, хто може нам допомогти", – сказав Лепоре.

Але в той час, як мер заспокоює, інші жителі Болоньї побоюються, що вежа може завалитися.

"Я боюся думати про втрату того, що є частиною душі міста", – сказав Карло Лукареллі, письменник і сценарист, в інтерв'ю газеті Corriere della Sera.

Джорджіо Дірітті, актор і кінорежисер, сказав: "Я стурбований з багатьох причин, особливо тим, що ця новина стала несподіванкою. Але як це може бути несподіванкою, якщо за вежею спостерігали роками?" Дірітті додав, що, якщо дійде до цього, він буде готовий поїхати туди, "щоб утримати вежу".

П'єр Фердінандо Казіні, сенатор, налаштований більш оптимістично: "Гарісенда пройшла випробування сотнями років і подолає і цю пригоду".

Вежі Гарісенда і Асінеллі названі на честь родин-суперників, які побудували їх, як вважають, у спосіб змагання за владу і багатство, і розташовані на місці, яке було в'їздом до міста. Спочатку висота Гарісенди становила 60 метрів, але її довелося знизити, оскільки вона почала нахилятися.

Вежа неодноразово згадується в "Божественній комедії" та "Римській імперії" Данте Аліг'єрі, а Діккенс писав про неї у своїх "Італійських повістях". Гарісенда також згадується в "Італійській подорожі" Гете.

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