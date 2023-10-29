В Болонье на несколько лет закроют историческую площадь из-за ремонта слишком наклоненной башни

Площадь вокруг средневековой "падающей башни" в Болонье закроют на несколько лет из-за опасений, что сооружение 12-го века кажется слишком нестабильным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Мэр итальянского города Маттео Лепоре заявил, что закрытие площади Порта Равегнана необходимо для того, чтобы "спасти" башню Гарисенда. "Мы вмешиваемся не потому, что думаем, что она может обвалиться в любой момент, мы вмешиваемся, потому что хотим сделать ее безопасной и отреставрировать", – сказал он.

Судьба 48-метровой башни Гарисенда, которая стоит рядом с вдвое более высокой башней Азинелли, стала темой многочисленных дискуссий в городе после того, как ученые из Болонского университета обнаружили аномальное увеличение колебаний башни.

Гарисенда, которая также очаровала Чарльза Диккенса во время его визита в Болонью, наклонилась на 4 градуса, по сравнению с 3,9 градусами у более известной Пизанской башни в Италии. Считается, что наклон обусловлен проседанием почвы в 14 веке.

Башню обследуют на наличие трещин и установили датчики, чтобы отслеживать любые оползни. Ее фундамент будет укреплен новыми материалами, чтобы сделать конструкцию более надежной. Башня Азинелли, на которую посетители могли подняться, также закрыта.

Совет Болоньи создает специальный комитет для надзора за реставрацией Гарисенды. "Я буду искать лучших профессионалов, как на национальном, так и на международном уровне... мы будем искать всех, кто может нам помочь", – сказал Лепоре.

Но в то время, как мэр успокаивает, другие жители Болоньи опасаются, что башня может рухнуть.

"Я боюсь думать о потере того, что является частью души города", – сказал Карло Лукарелли, писатель и сценарист, в интервью газете Corriere della Sera.

Джорджио Диритти, актер и кинорежиссер, сказал: "Я обеспокоен по многим причинам, особенно тем, что эта новость стала неожиданностью. Но как это может быть неожиданностью, если за башней наблюдали годами?" Диритти добавил, что, если дойдет до этого, он будет готов поехать туда, "чтобы удержать башню".

Пьер Фердинандо Казини, сенатор, настроен более оптимистично: "Гарисенда прошла испытание сотнями лет и преодолеет и это приключение".

Башни Гарисенда и Асинелли названы в честь семей-соперников, которые построили их, как полагают, в способ соревнования за власть и богатство, и расположены на месте, которое было въездом в город. Первоначально высота Гарисенды составляла 60 метров, но ее пришлось снизить, поскольку она начала наклоняться.

Башня неоднократно упоминается в "Божественной комедии" и "Римской империи" Данте Алигьери, а Диккенс писал о ней в своих "Итальянских повестях". Гарисенда также упоминается в "Итальянском путешествии" Гете.

Напомним, в сентябре власти Венеции раскрыли стоимость билета для въезда посетителей в город и связанные с ним правила, которые начнут действовать с весны 2024 года: они оказались мягче, чем ожидалось ранее.