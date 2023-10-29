На Мальте обсудили проведение учредительного Глобального саммита мира

Во время третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике, состоявшейся на Мальте, обсудили проведение Глобального саммита мира на уровне глав государств и правительств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении сопредседателей (Мальта/Украина) по результатам встречи, опубликованном Офисом президента.

"На встрече на Мальте стороны проработали такие направления по достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира: "Ядерная и радиационная безопасность", "Продовольственная безопасность", "Энергетическая безопасность", "Освобождение всех пленных и депортированных лиц" и "Восстановление территориальной целостности Украины". Была обсуждена инициатива о проведении учредительного Глобального саммита мира на уровне глав государств и правительств, и стороны планируют осуществлять необходимые шаги для подготовки к проведению этого мероприятия", – говорится в сообщении.

Участники предметно обсудили ключевые принципы, на которых должен быть достигнут и основываться всеобъемлющий, справедливый и прочный мир для Украины.

Сообщается, что советники по вопросам национальной безопасности и советники по внешней политике будут продолжать тесно сотрудничать с целью обеспечения широкой международной поддержки для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины и всего мира.

Как сообщалось, третья встреча по украинской "формуле мира" на Мальте, которая длилась 28-29 октября, сосредотачивалась на вопросах ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также освобождения пленных и депортированных и восстановления территориальной целостности Украины.

Во встрече на Мальте участвовали более 65 стран – существенно больше, чем в предыдущей встрече в Саудовской Аравии. Перечень стран-участниц еще не раскрывали, но стало известно, что во встрече впервые участвовала Армения.

Об итогах предыдущей встречи "ЕвроПравда" рассказывала в статье: Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны