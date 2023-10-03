Молдова більше не купуватиме газ у "Газпрому" для правобережжя

Молдова більше не купуватиме газ у російського "Газпрому" для потреб правобережжя Дністра, тобто території, контрольованої урядом Молдови.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це заявив міністр енергетики Віктор Парліков.

Парліков заявив, що Молдові вдалося закупити газ у європейських постачальників за кращою ціною, аніж пропонує "Газпром", і Кишинів більше не планує купувати російський газ для території під контролем уряду.

Молдова припинила закупівлі у "Газпрому" ще у грудні 2022 року, але російський газ продовжує отримувати Молдовська ДРЕС, розташована у Придністров’ї, звідки Молдова купує електроенергію.

У Кремлі після цих заяв нагадали про вигаданий "борг" Молдови перед "Газпромом" та заявили, що ціни на ринку бувають дуже мінливими. Одночасно речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Москва вважає важливим продовження постачання газу у Придністров’я.

Раніше молдовський міністр енергетики заявив, що Молдова вперше у своїй історії накопичила запас газу, якого їй вистачить у тому числі на січень.

Ще влітку уряд Молдови підготував три сценарії для опалювального сезону, один з яких допускав відновлення закупівель у "Газпрому" для правобережжя.

Детально про особливості становища Молдови в енергетиці та вигаданий Росією "борг" перед "Газпромом" дивіться у відеоблозі-інтерв'ю "ЄвроПравди" або читайте його текстову версію: "У 2025 ми відключимо 'незалежність' Придністров’я за несплату. Якщо Москва не зробить це раніше".