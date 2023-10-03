В Італії розслідують масштабну крадіжку авіапального зі стратегічного трубопроводу НАТО у Бельгії

Фінансова поліція Італії веде слідство щодо великої групи осіб, яких підозрюють у системних крадіжках гасу зі стратегічного трубопроводу НАТО у Бельгії з метою подальшого нелегального продажу.

Про це повідомляє Spiegel/dpa, пише "Європейська правда".

Резонансна новина спершу з’явилася в італійських ЗМІ з посиланням на фінансову поліцію Ріміні, далі у НАТО підтвердили її.

Випадки сталися "наприкінці минулого десятиліття". Зловмисники встановили в одну з труб пристрій для викачування пального в районі, що поруч з кордоном Бельгії із Францією. За неофіційною інформацією від обізнаних з розслідуванням джерел в Італії, вкрадене везли до Італії, де мішали з дизелем або нафтою і "в сіру" продавали водіям на АЗС.

Злочин викрили у червні 2019 року. На той момент зловмисники встигли вкрасти 800-900 тисяч літрів авіапального.

Італійська поліція підозрює у причетності до схеми 46 осіб та вже конфіскувала активи на 37 млн євро.

Історія вважається особливо кричущою через те, що трубопровід, з якого здійснювали крадіжку, є одним з ключових для НАТО і забезпечення пальним союзників на території Франції, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів та Німеччини. Зокрема, він підведений до ключових авіабаз, у тому числі бази "Рамштайн" у Німеччині.

Для економії та більш регулярного використання трубопровід одночасно використовували і для військової, і для цивільної авіації, зокрема, в аеропортах Брюсселя, Франкфурта, Амстердаму.

Речниця Агентства НАТО з підтримки та постачання зазначила, що після того подібних випадків не виявляли і зараз ця система трубопроводів має багаторівневу систему безпеки.

Нагадаємо, раніше влітку в Італії розповіли, як пес допоміг поліції вистежити боса мафії.