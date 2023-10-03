В Италии расследуют масштабную кражу авиатоплива из стратегического трубопровода НАТО в Бельгии

Финансовая полиция Италии ведет следствие в отношении большой группы лиц, подозреваемых в системных кражах керосина из стратегического трубопровода НАТО в Бельгии с целью дальнейшей нелегальной продажи.

Об этом сообщает Spiegel/dpa, пишет "Европейская правда".

Резонансная новость сначала появилась в итальянских СМИ со ссылкой на финансовую полицию Римини, далее в НАТО подтвердили ее.

Случаи произошли "в конце прошлого десятилетия". Злоумышленники установили в одну из труб устройство для выкачивания топлива в районе, рядом с границей Бельгии с Францией. По неофициальной информации от знакомых с расследованием источников в Италии, украденное везли в Италию, где мешали с дизелем или нефтью и "в серую" продавали водителям на АЗС.

Преступление разоблачили в июне 2019 года. На тот момент злоумышленники успели украсть 800-900 тысяч литров авиатоплива.

Итальянская полиция подозревает в причастности к схеме 46 человек и уже конфисковала активы на 37 млн евро.

История считается особенно вопиющей из-за того, что трубопровод, из которого осуществляли кражу, является одним из ключевых для НАТО и обеспечения горючим союзников на территории Франции, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и Германии. В частности, он подведен к ключевым авиабазам, в том числе базе "Рамштайн" в Германии.

Для экономии и более регулярного использования трубопровод одновременно использовали и для военной, и для гражданской авиации, в частности, в аэропортах Брюсселя, Франкфурта, Амстердама.

Пресс-секретарь Агентства НАТО по поддержке и снабжению отметила, что после того подобных случаев не выявляли и сейчас эта система трубопроводов имеет многоуровневую систему безопасности.

Напомним, ранее летом в Италии рассказали, как пес помог полиции выследить босса мафии.