Axios: Администрация Байдена убеждает союзников, что поддержка Украины будет продолжаться

Администрация президента США Джо Байдена пытается заверить своих союзников, что военная помощь Украине будет продолжаться, несмотря на растущее количество республиканцев в Конгрессе, выступающих против этого.

Об этом стало известно американскому изданию Axios от четырех источников, пишет "Европейская правда".

Официальный представитель США, двое европейских дипломатов, занимающих высокие должности, и источник, непосредственно знакомый с деятельностью Байдена, сообщили изданию, что действия администрации направлены на ослабление беспокойства относительно того, что оппозиция Республиканской партии сможет помочь Владимиру Путину в его стремлении захватить Украину.

Информирование союзников продолжится во вторник: Байден и государственный секретарь США Энтони Блинкен планируют позвонить по телефону нескольким своим коллегам в Европе.

Команда Байдена сообщает союзникам, что работает над соглашением с Конгрессом, которое позволит продолжать военную помощь Украине, отметил европейский дипломат.

В воскресенье и понедельник представители администрации Байдена на разных уровнях общались со своими коллегами в Европе и в государствах-членах НАТО, повторяя комментарии Байдена, сделанные в выходные, что помощь США будет продолжаться.

Министр обороны США Ллойд Остин беседовал вечером в воскресенье с украинским коллегой Рустемом Умеровым и подтвердил ему поддержку со стороны США, сообщили в Пентагоне.

В минувшие выходные США в последний момент утвердили временный бюджет, предотвращающий остановку работы правительства, однако без средств на помощь Украине – чтобы увеличить шансы на его принятие.

После этого президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе не допустить проблем с помощью Украине.

Государственный департамент США раскритиковал Конгресс за то, что он не одобрил крайне необходимую помощь для Украины.