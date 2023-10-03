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Генпрокурор Словенії пішов у відставку після того, як його впіймали за кермом у нетверезому стані

Вівторок, 3 жовтня 2023, 14:31

Генеральний прокурор Словенії пішов з посади після того, як його помітили за кермом у нетверезому стані. 

Про це повідомляє RTV SLO, пише "Європейська правда". 

У ЗМІ потрапила інформація про те, що генпрокурора Драго Шкету зупинили ввечері у суботу для дорожнього контролю. Тест показав 0,37 проміле алкоголю, тоді як дозволений ліміт складає 0,24 проміле. 

Шкета визнав, що повертався з приватного святкування, та що після перевірки повідомив у Мін’юст про ситуацію.

У понеділок він заявив, що йде з посади, аби не ставити під сумнів репутацію установи, яку очолює, та вибачився перед громадянами, яких міг обурити його вчинок. 

Міністерка юстиції Домініка Шварц Піпан заявила, що у суспільстві має бути нульова толерантність до керування авто у нетверезому стані та похвалила колегу за рішення про відставку. 

Шкету очікувано замінить на посаді його заступниця Мір’ям Кліне.

Як повідомлялося, у Латвії пропонували включити візити до психолога у програму корекції для водіїв, яких впіймали за кермом у нетверезому стані. 

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Словенія