Генпрокурор Словенії пішов у відставку після того, як його впіймали за кермом у нетверезому стані

Генеральний прокурор Словенії пішов з посади після того, як його помітили за кермом у нетверезому стані.

Про це повідомляє RTV SLO, пише "Європейська правда".

У ЗМІ потрапила інформація про те, що генпрокурора Драго Шкету зупинили ввечері у суботу для дорожнього контролю. Тест показав 0,37 проміле алкоголю, тоді як дозволений ліміт складає 0,24 проміле.

Шкета визнав, що повертався з приватного святкування, та що після перевірки повідомив у Мін’юст про ситуацію.

У понеділок він заявив, що йде з посади, аби не ставити під сумнів репутацію установи, яку очолює, та вибачився перед громадянами, яких міг обурити його вчинок.

Міністерка юстиції Домініка Шварц Піпан заявила, що у суспільстві має бути нульова толерантність до керування авто у нетверезому стані та похвалила колегу за рішення про відставку.

Шкету очікувано замінить на посаді його заступниця Мір’ям Кліне.

Як повідомлялося, у Латвії пропонували включити візити до психолога у програму корекції для водіїв, яких впіймали за кермом у нетверезому стані.