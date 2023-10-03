Генпрокурор Словении ушел в отставку после того, как его поймали за рулем в нетрезвом состоянии

Генеральный прокурор Словении ушел с должности после того, как его заметили за рулем в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает RTV SLO, пишет "Европейская правда".

В СМИ попала информация о том, что генпрокурора Драго Шкету остановили вечером в субботу для дорожного контроля. Тест показал 0,37 промилле алкоголя, тогда как разрешенный лимит составляет 0,24 промилле.

Шкета признал, что возвращался с частного празднования, и что после проверки сообщил в Минюст о ситуации.

В понедельник он заявил, что уходит с должности, чтобы не ставить под сомнение репутацию учреждения, которое возглавляет, и извинился перед гражданами, которых мог возмутить его поступок.

Министр юстиции Доминика Шварц Пипан заявила, что в обществе должна быть нулевая толерантность к управлению авто в нетрезвом состоянии и похвалила коллегу за решение об отставке.

Шкету ожидаемо заменит на посту его заместитель Мирьям Клине.

Как сообщалось, в Латвии предлагали включить визиты к психологу в программу коррекции для водителей, которых поймали за рулем в нетрезвом состоянии.