Правительству Франции пришлось успокаивать людей из-за клопов в транспорте Парижа

Министр здравоохранения Франции Орельен Руссо призвал не раздувать панику из-за клопов, которых замечают в общественном транспорте Парижа.

Об этом сообщает BFMTV и Politico, пишет "Европейская правда".

Тема получила огласку во Франции в последние несколько недель, поскольку все больше людей утверждают, что видели клопов на сиденьях в междугородних поездах и метро, есть также видео, подтверждающие по меньшей мере отдельные случаи.

В конце концов на вопрос обратила внимание мэрия Парижа и выразила опасения, что это может повредить репутации Франции перед Олимпийскими играми 2024 года, а заместитель мэра обратился специальным письмом к премьеру.

После этого о клопах заговорили на уровне правительства: министр транспорта Клеман Бон анонсировал встречу с операторами транспорта, чтобы спросить о принятых мерах, а министр здравоохранения Орельен Руссо заверил, что никаких оснований для паники нет и о "нашествии клопов" речь не идет.

Железнодорожный оператор RATP 3 октября заявил, что заказанная инспекция поездов метро в столице завершилась и все без исключения проверки поездов не обнаружили клопов ни внутри вагонов, ни в кабинах машинистов.

Одновременно администрация пообещала реагировать на все такие сообщения.

Во Франции постельные клопы перестали быть серьезной бытовой проблемой с 50-х годов, но в последние 30 лет снова появились, что связывают и с адаптацией насекомых к инсектицидам, и с тем, что люди стали больше путешествовать в переполненном транспорте.

Напомним, парижский суд признал виновным железнодорожного оператора SNCF в гибели кошки пассажиров, которая сбежала и спряталась под вагонами, а железная дорога не захотела из-за этого задерживать отправление поезда.