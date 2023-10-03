Еще одна страна ЕС возвращает контроль на границе со Словакией

Австрия с полуночи среды восстанавливает пограничный контроль со Словакией на фоне осложнения ситуации с нелегальной миграцией.

Об этом во вторник объявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

Контроль на словацко-австрийской границе сначала продлится десять дней. Его цель состоит в том, чтобы предотвратить использование контрабандистами альтернативных маршрутов транспортировки нелегальных мигрантов через Австрию.

Австрия стала третьей после Чехии и Польши страной Евросоюза, которая объявила об усилении контроля на границе со Словакией.

В Братиславе с непониманием восприняли решение соседей. Словацкий исполняющий обязанности премьер-министра Людовит Одор призвал к "европейскому решению" проблемы миграции.

"Если одна страна начнет больше охранять свою границу, это приведет к каскадному эффекту, за который мы все заплатим, и результат будет очень непонятным", – считает Одор.

В Словакии фиксируют все большее количество нелегальных мигрантов, которые въезжают в страну на пути в Германию и остальную Западную Европу. Это преимущественно молодые мужчины с Ближнего Востока и Афганистана, большинство из которых прибывают так называемым балканским маршрутом.

Напомним, в конце сентября министры внутренних дел Германии, Польши и Чехии достигли договоренности о создании совместной рабочей группы, которая будет работать под эгидой Европола, для эффективной борьбы с нелегальной миграцией.