В Литве отреагировали на угрозы Беларуси "пробить коридор" к Балтике силой оружия

Депутат Европейского парламента от Литвы и постоянный докладчик по вопросам Беларуси Пятрас Ауштрявичюс заявил, что угрозы, прозвучавшие в адрес Вильнюса со стороны первого заместителя госсекретаря Совета безопасности Павла Муравейко, свидетельствуют о том, что санкции работают.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"Угрозы Павла Муравьева "пробить коридор" для транзита белорусских товаров через Литву свидетельствуют о том, что введенные против Минска ограничения имеют влияние на экономические и финансовые результаты государственного бюджета Беларуси. Это хорошо", – сказал Ауштрявичюс.

В то же время, по его словам, надо понимать, что "Минск сам по себе, возможно, и не представляет военной угрозы или риска, но он все-таки играет в более широком плане под музыку из Кремля, из Москвы", а это значит, что все угрозы "должны анализироваться, должны приниматься решения".

"В Литве мы делаем все возможное, укрепляем свою обороноспособность. Главное, что есть полное партнерство с нашими партнерами и из НАТО, и из Евросоюза, и это только начало. Поэтому замахнуться вообще на Запад, а Литва – часть Запада, – это очень рискованно, даже для Александра Григорьевича с его генералами.

Потому что ответ был бы, я бы сказал, непропорционально суровым для тех, кто попытался бы это сделать", – подчеркнул европарламентарий.

По его словам, такие высказывания показывают, что есть разные ястребы и в Минске, и в Москве, которые пытаются провоцировать, повышать тон, создавать напряжение.

"Но они должны знать, что мы готовы к ответу. И это будет не ответ Вильнюса или Риги, это будет ответ из Брюсселя и Вашингтона. Поэтому надо хорошо подумать, не страшно ли даже думать переступить границу", – добавил Ауштрявичюс.

Как сообщалось, первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Павел Муравейко считает, что у Минска "есть все основания" для агрессии против Литвы, чтобы обеспечить транзит белорусских товаров.

"Литва фактически запретила нам перемещать свои товары через границу. По всем нормам международного права такой шаг относится к экономической агрессии. С точки зрения банальной логики мы имеем все основания, чтобы прорубить жизненно важный для нас коридор силой оружия", – заявил представитель Совбеза Беларуси.

Напомним, командующий Операционного командования Бундесвера Бернд Шютт видит наибольшую опасность военной эскалации с Россией на северо-восточном фланге НАТО.