Антисемітизм – це "глибоко вкорінений расизм в європейському суспільстві", який становить екзистенційну загрозу для єврейської громади континенту і фундаментальних цілей Європейського Союзу.

Про це заявив в інтерв’ю The Guardian Майкл О'Флаерті, директор агентства ЄС з фундаментальних прав, повідомляє "Європейська правда".

Він сказав, що викликає занепокоєння той факт, що лише третина населення вважає антисемітизм великою проблемою, в той час як немає сумнівів, що "драматичні моменти в наших суспільствах викликають антисемітську реакцію".

"Це сталося з ковідом, це відбувається у зв’язку з російською агресією [в Україні] – і зараз це відбувається знову. ЗМІ та громадські організації попереджають про зростання антисемітизму в міру розгортання кризи на Близькому Сході", – заявив О'Флаерті.

"Я чесно думаю, що за будь-яким великим негативним явищем в нашому суспільстві ви знайдете антисемітські тропи, які знайдуть свій шлях туди. Це свідчить про те, наскільки ... антисемітизм є глибоко вкоріненим расизмом в європейському суспільстві" – зазначив посадовець.

О'Флаерті додав, що в цей час "також важливо бути пильними і засуджувати всі форми ненависті, які проявляються в Європі, включаючи ненависть до мусульман".

Як повідомлялося, австрійський канцлер Карл Негаммер пропонує заборонити псування національних прапорів після величезного сплеску антисемітської поведінки в країні.

А німецький парламент розгляне закон, за яким люди, які вчинили антисемітські дії, ніколи не зможуть отримати громадянство країни.