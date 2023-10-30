Антисемитизм – это "глубоко укоренившийся расизм в европейском обществе", который представляет экзистенциальную угрозу для еврейской общины континента и фундаментальных целей Европейского Союза.

Об этом заявил в интервью The Guardian Майкл О'Флаэрти, директор агентства ЕС по фундаментальным правам, сообщает "Европейская правда".

Он сказал, что вызывает беспокойство тот факт, что лишь треть населения считает антисемитизм большой проблемой, в то время как нет сомнений, что "драматические моменты в наших обществах вызывают антисемитскую реакцию".

"Это произошло с ковидом, это происходит в связи с российской агрессией [в Украине] – и сейчас это происходит снова. СМИ и общественные организации предупреждают о росте антисемитизма по мере разворачивания кризиса на Ближнем Востоке", – заявил О'Флаэрти.

"Я честно думаю, что за любым крупным негативным явлением в нашем обществе вы найдете антисемитские тропы, которые найдут свой путь туда. Это свидетельствует о том, насколько ... антисемитизм является глубоко укоренившимся расизмом в европейском обществе", – отметил чиновник.

О'Флаэрти добавил, что в это время "также важно быть бдительными и осуждать все формы ненависти, которые проявляются в Европе, включая ненависть к мусульманам".

Как сообщалось, австрийский канцлер Карл Нехаммер предлагает запретить порчу национальных флагов после огромного всплеска антисемитского поведения в стране.

А немецкий парламент рассмотрит закон, по которому люди, совершившие антисемитские действия, никогда не смогут получить гражданство страны.