У Дубліні застерегли Британію від зміни правил референдуму щодо об’єднання Ірландії

Міністри уряду Великої Британії "повинні бути обережними" при обговоренні можливих змін умов референдуму про єдність Ірландії.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Заява віцепрем’єра прозвучала після того, як британський міністр у справах Північної Ірландії Стів Бейкер заявив, що для успішного проведення такого референдуму необхідна "супербільшість".

Наразі для проведення такого референдуму потрібна проста більшість у 50% плюс один.

"Ви не можете переписати угоди під себе. Ви не можете сказати: "Ну, вам потрібно 60% для цього або 70% для того" – референдуми є референдуми", – сказав Мартін.

"Це дуже фундаментальні конституційні зміни, які були схвалені народом острова, це дуже важливий момент – ми не можемо просто так відмахнутися від цього", – заявив він.

Мирна угода Страсної п'ятниці 1998 року передбачає, що конституційний статус Північної Ірландії не може змінюватися без згоди більшості її населення.

Бейкер заявив, що вважає, що для об'єднання Ірландії необхідна супербільшість після досвіду Великої Британії з референдумом щодо Brexit.

Хоча в тому опитуванні він підтримав кампанію "Leave", з того часу він шкодує, що вона не отримала підтримки 60% тих, хто проголосував.

У квітні щорічне опитування громадської думки в Північній Ірландії Life and Times вперше за тривалий час показало зростання кількості прихильників виходу зі складу Сполученого Королівства й приєднання до Ірландії.

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