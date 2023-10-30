В Дублине предостерегли Британию от изменения правил референдума по объединению Ирландии

Министры правительства Великобритании "должны быть осторожными" при обсуждении возможных изменений условий референдума о единстве Ирландии.

Об этом заявил вице-премьер Ирландии Михол Мартин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Заявление вице-премьера прозвучало после того, как британский министр по делам Северной Ирландии Стив Бейкер заявил, что для успешного проведения такого референдума необходимо "супербольшинство".

В настоящее время для проведения такого референдума требуется простое большинство в 50% плюс один.

"Вы не можете переписать соглашения под себя. Вы не можете сказать: "Ну, вам нужно 60% для этого или 70% для того" – референдумы есть референдумы", – сказал Мартин.

"Это очень фундаментальные конституционные изменения, которые были одобрены народом острова, это очень важный момент, мы не можем просто так отмахнуться от этого", – заявил он.

Мирное соглашение Страстной пятницы 1998 года предусматривает, что конституционный статус Северной Ирландии не может меняться без согласия большинства ее населения.

Бейкер заявил, что считает, что для объединения Ирландии необходимо супербольшинство после опыта Великобритании с референдумом по Brexit.

Хотя в том опросе он поддержал кампанию "Leave", с тех пор он сожалеет, что она не получила поддержки 60% проголосовавших.

В апреле ежегодный опрос общественного мнения в Северной Ирландии Life and Times впервые за долгое время показал рост количества сторонников выхода из состава Соединенного Королевства и присоединения к Ирландии.

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