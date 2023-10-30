В уряді Латвії зробили крок до створення зареєстрованих партнерств

В уряді Латвії запустили процедуру розгляду законодавства про зареєстровані партнерства, що має стати альтернативою захисту тих взаємних прав та обов’язків, які передбачені для подружжя у шлюбі.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Міністерство юстиції внесло на розгляд юридичного комітету Сейму пакет законодавства щодо запровадження інституту партнерства. Це стало реакцією на рішення Конституційного суду про те, що держава згідно з основним законом має гарантувати можливість юридичного, економічного та соціального захисту близьких стосунків між людьми.

Проєкт передбачає можливість для двох повнолітніх осіб зареєструвати партнерство – крім деяких обмежень, як, наприклад, що вони є дуже близькими родичами.

Серед іншого, зареєстровані партнери отримують можливість ухвалювати рішення, пов’язані з лікуванням другого з них, коли людина у стані, в якому не може самостійно подбати про себе чи ухвалити рішення; отримують податкові пільги у разі взаємних подарунків чи позик, отримують низку соціальних гарантій (наприклад, право отримати невиплачену партнеру пенсію після його смерті). До зареєстрованих партнерів осіб, які є важливими держслужбовцями, будуть застосовуватися такі ж правила щодо конфлікту інтересів, як передбачені для родичів.

У Мін’юсті планують, що зміни до законодавства набудуть чинності з 1 липня 2024 року.

Нагадаємо, у Румунії запропонували частково визнати "іноземні" одностатеві шлюби.

В Естонії на початку 2023 року одностатевим парам, які уклали договір про співмешкання, дозволили брати спільне прізвище.