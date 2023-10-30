В правительстве Латвии сделали шаг к созданию зарегистрированных партнерств

В правительстве Латвии запустили процедуру рассмотрения законодательства о зарегистрированных партнерствах, что должно стать альтернативой защиты тех взаимных прав и обязанностей, которые предусмотрены для супругов в браке.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Министерство юстиции внесло на рассмотрение юридического комитета Сейма пакет законодательства о введении института партнерства. Это стало реакцией на решение Конституционного суда о том, что государство согласно основному закону должно гарантировать возможность юридической, экономической и социальной защиты близких отношений между людьми.

Проект предусматривает возможность для двух совершеннолетних лиц зарегистрировать партнерство – кроме некоторых ограничений, как, например, что они являются очень близкими родственниками.

Среди прочего, зарегистрированные партнеры получают возможность принимать решения, связанные с лечением второго из них, когда человек в состоянии, в котором не может самостоятельно позаботиться о себе или принять решение; получают налоговые льготы в случае взаимных подарков или займов, получают ряд социальных гарантий (например, право получить невыплаченную партнеру пенсию после его смерти). К зарегистрированным партнерам лиц, которые являются важными госслужащими, будут применяться такие же правила относительно конфликта интересов, как предусмотренные для родственников.

В Минюсте планируют, что изменения в законодательство вступят в силу с 1 июля 2024 года.

Напомним, в Румынии предложили частично признать "иностранные" однополые браки.

В Эстонии в начале 2023 года однополым парам, которые заключили договор о сожительстве, разрешили брать общую фамилию.