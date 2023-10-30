В Естонії почали діяти продуктові картки для нужденних

Естонія з понеділка, 30 жовтня, переходить на систему продуктових карток замість колишніх продовольчих пакетів, які видаватимуть людям, що не можуть дозволити продукти й товари першої необхідності.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство соціальної політики Естонії.

Продуктові картки зможуть отримати естонці, занесені до списку одержувачів продовольчої допомоги. На картку щоквартально нараховуватиметься 30 євро, які можна використати на продукти й предмети першої необхідності.

Кошти можна використати лише протягом кварталу, після чого вони автоматично списуються. На одну сім’ю видається одна картка, на яку держава перераховуватиме всю суму. Використати картку можна в супермаркетах мережі Rimi, однієї з найбільших у країнах Балтії.

Систему продуктових карток в Естонії почали впроваджувати ще у квітні в кількох містах, зокрема Таллінні. Учасники пілоту найчастіше купували хліб і випічку, молочні продукти, йогурти, овочі та коренеплоди, фрукти і м'ясні продукти.

Мінсоцполітики Естонії сподівається, що заміна продуктових наборів продкартками знизить навантаження на соціальних працівників органів місцевого самоврядування. Там додають, що попри існування карток в інших країнах жодна з них поки повністю не перейшла на таку систему.

Окрім покупної продовольчої допомоги, з 2019 року естонцям, які її потребують, також надається продовольча допомога з пожертвувань, яку збирають і розподіляють продовольчі банки на постійній основі протягом року.

Нагадаємо, в Італії у 2019 році офіційно запустили програму, яка передбачає базовий дохід безробітним і бідним громадянам.