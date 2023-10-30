В Эстонии начали действовать продуктовые карты для нуждающихся

Эстония с понедельника, 30 октября, переходит на систему продуктовых карт вместо бывших продовольственных пакетов; их будут выдавать людям, которые не могут позволить продукты и товары первой необходимости.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство социальной политики Эстонии.

Продуктовые карты смогут получить эстонцы, занесенные в список получателей продовольственной помощи. На карту будет ежеквартально начисляться 30 евро, которые можно использовать на продукты и предметы первой необходимости.

Средства можно использовать только в течение квартала, после чего они автоматически списываются. На одну семью выдается одна карточка, на которую государство будет перечислять всю сумму. Использовать карту можно в супермаркетах сети Rimi, одной из самых больших в странах Балтии.

Систему продуктовых карт в Эстонии начали внедрять еще в апреле в нескольких городах, в частности Таллинне. Участники пилота чаще всего покупали хлеб и выпечку, молочные продукты, йогурты, овощи и корнеплоды, фрукты и мясные продукты.

Минсоцполитики Эстонии надеется, что замена продуктовых наборов продкартами снизит нагрузку на социальных работников органов местного самоуправления. Там добавляют, что, несмотря на существование карт в других странах, ни одна из них пока полностью не перешла на такую систему.

Кроме покупной продовольственной помощи, с 2019 года нуждающимся эстонцам также предоставляется продовольственная помощь по пожертвованиям, которую собирают и распределяют продовольственные банки на постоянной основе в течение года.

Напомним, в Италии в 2019 году официально запустили программу, предусматривающую базовый доход безработным и бедным гражданам.