Суд визнав владу Норвегії винною в порушенні прав мігрантки

Апеляційний суд Боргартинга, що в Осло, визнав владу Норвегії винною в порушенні прав шукачки притулку, яку надмірно обшукували й замикали у кімнаті майже цілодобово.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Жінка стверджувала, що в період із серпня по грудень 2019 року її понад 20 разів обшукували з роздяганням і майже регулярно замикали у власній кімнаті по 15 годин в центрі утримання мігрантів у місті Трандум.

Окружний суд, який розглядав справу, спочатку виправдав державу і навіть зобов'язав мігрантку сплатити судові витрати, які склали понад 208 тисяч норвезьких крон (більш як 17 640 євро).

Але апеляційний суд став на бік жінки й визнав, що дії влади Норвегії порушували не лише норвезьке законодавство, а й права людини.

Тепер уряд Норвегії має виплатити жінці 40 тисяч крон (близько 3400 євро) компенсації, а також відшкодувати її судові витрати, які становлять понад 1,45 мільйона норвезьких крон (трохи більше 123 тисяч євро).

Нагадаємо, на початку цього року в Норвегії зафіксували найбільше за десятиліття зростання населення через біженців з України.