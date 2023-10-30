Суд признал власти Норвегии виновными в нарушении прав мигрантки

Апелляционный суд Боргартинга, что в Осло, признал власти Норвегии виновными в нарушении прав искательницы убежища, которую чрезмерно обыскивали и запирали в комнате почти круглосуточно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Женщина утверждала, что в период с августа по декабрь 2019 года ее более 20 раз обыскивали с раздеванием и почти регулярно запирали в собственной комнате по 15 часов в центре содержания мигрантов в городе Трандум.

Окружной суд, который рассматривал дело, сначала оправдал государство и даже обязал мигрантку оплатить судебные издержки, которые составили более 208 тысяч норвежских крон (более 17 640 евро).

Но апелляционный суд встал на сторону женщины и признал, что действия властей Норвегии нарушали не только норвежское законодательство, но и права человека.

Теперь правительство Норвегии должно выплатить женщине 40 тысяч крон (около 3400 евро) компенсации, а также возместить ее судебные издержки, которые составляют более 1,45 миллиона норвежских крон (чуть более 123 тысяч евро).

Напомним, в начале этого года в Норвегии зафиксировали самый большой за десятилетие рост населения из-за беженцев из Украины.