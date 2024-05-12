WP: США пропонують Ізраїлю розвіддані про ХАМАС, щоб уникнути операції в Рафаху

США пропонують Ізраїлю допомогу, зокрема, секретні розвідувальні дані, які допоможуть ізраїльським військовим визначити місцеперебування лідерів ХАМАСу і знайти приховані тунелі угруповання, якщо ізраїльська армія відмовиться від наземної операції в місті Рафах.

Про це стало відомо The Washington Post повідомляє "Європейська правда".

За даними джерел видання, американська сторона також запропонувала допомогу в наданні тисяч притулків, щоб Ізраїль міг побудувати наметові містечка – і допомогти з облаштуванням систем доставки їжі, води і медикаментів, щоб палестинці, евакуйовані з Рафаха, могли мати придатне для проживання місце.

Президент Джо Байден і його старші помічники робили такі пропозиції протягом останніх кількох тижнів, сподіваючись, що вони переконають Ізраїль провести більш обмежену і точкову операцію.

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Помічники Байдена наголошують своїм ізраїльським колегам, що палестинців не можна просто перемістити в пустельні або обстрілювані частини Гази – Ізраїль повинен забезпечити базову інфраструктуру для того, щоб ті, кого евакуюють, мали придатні для життя умови, а не просто наражалися на додатковий голод або хвороби.

"У нас є серйозне занепокоєння з приводу того, як Ізраїль веде цю кампанію, і все це може досягти свого апогею в Рафаху", – заявив високопоставлений представник адміністрації.

Зараз американські посадовці тісно співпрацюють з Єгиптом, щоб знайти і перекрити тунелі, які перетинають кордон між Єгиптом і Газою в районі Рафаха, і які ХАМАС використовує для військового поповнення, розповідають співрозмовники видання, знайомі з ходом переговорів.

Американські офіційні особи заявляють, що Ізраїль поки що не розпочав повномасштабне наземне вторгнення в Рафах, незважаючи на серію рейдів, що відбулися останніми днями.

Раніше Байден пригрозив призупинити постачання зброї Ізраїлю, якщо він все ж зайде для продовження операції у місто Рафах на півдні сектора Гази.

Також у Білому домі вважають, що масштабна операція Ізраїлю в Рафаху не сприятиме досягненню його мети - розгрому угруповання ХАМАС в Газі.