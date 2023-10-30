Помічника уряду Британії звільнили через заклик до перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак звільнив депутата-консерватора Пола Брістоу із посади парламентського секретаря – тобто неоплачуваного помічника – міністерства технологій після заклику до припинення вогню між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Минулого тижня Брістоу написав Сунаку листа, в якому закликав до "постійного припинення вогню", щоб "врятувати життя і дозволити колоні гуманітарної допомоги потрапити до людей, які її найбільше потребують".

Депутат у соцмережах також писав, що "звичайні палестинці – це не ХАМАС", і застерігав Ізраїль від їхнього "колективного покарання".

У понеділок на Даунінг-стрит, не уточнюючи подробиць, заявили, що Пола Брістоу "попросили залишити свою посаду в уряді після коментарів, які не відповідають принципам колективної відповідальності".

Брістоу у Палаті громад Британії представляє Пітерборо, де частка мусульманського населення майже вдвічі перевищує середній показник по країні.

Він став першим високопосадовцем у Британії, якого звільнили через розбіжності з лінією керівництва щодо конфлікту на Близькому Сході.

Хоча Лондон підтримує тимчасове припинення бойових дій в секторі Гази, щоб доставити більше гуманітарної допомоги палестинцям у облозі, він виступає проти "всеосяжного припинення вогню", вважаючи, що це завдасть шкоди самообороні Ізраїлю.