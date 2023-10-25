Прем'єр Британії проти всеосяжного припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС
Середа, 25 жовтня 2023, 20:41
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак не підтримує ідею всеосяжного припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.
Позицію британського прем'єра озвучив його речник, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Речник зазначив, що Сунак вважає, що цілковите припинення вогню піде на користь лише бойовикам ХАМАС.
"Гуманітарні паузи, які є тимчасовими і обмеженими за обсягом, можуть бути оперативним інструментом", – додав він.
Нагадаємо, у Білому домі вважають, що повне припинення вогню в секторі Гази допомогло б тільки бойовикам ХАМАС.
Євросоюз також не підтримує припинення вогню на Близькому Сході, оскільки ХАМАС продовжує завдавати терористичні ракетні удари по Ізраїлю.
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