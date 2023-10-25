Прем'єр Британії проти всеосяжного припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак не підтримує ідею всеосяжного припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

Позицію британського прем'єра озвучив його речник, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Речник зазначив, що Сунак вважає, що цілковите припинення вогню піде на користь лише бойовикам ХАМАС.

"Гуманітарні паузи, які є тимчасовими і обмеженими за обсягом, можуть бути оперативним інструментом", – додав він.

Нагадаємо, у Білому домі вважають, що повне припинення вогню в секторі Гази допомогло б тільки бойовикам ХАМАС.

Євросоюз також не підтримує припинення вогню на Близькому Сході, оскільки ХАМАС продовжує завдавати терористичні ракетні удари по Ізраїлю.