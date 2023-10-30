Помощника правительства Британии уволили из-за призыва к перемирию между Израилем и ХАМАС

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил депутата-консерватора Пола Бристоу с должности парламентского секретаря – то есть неоплачиваемого помощника – министерства технологий после призыва к прекращению огня между Израилем и группировкой ХАМАС.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

На прошлой неделе Бристоу написал Сунаку письмо, в котором призвал к "постоянному прекращению огня", чтобы "спасти жизни и позволить колонне гуманитарной помощи попасть к людям, которые в ней больше всего нуждаются".

Депутат в соцсетях также писал, что "обычные палестинцы – это не ХАМАС", и предостерегал Израиль от их "коллективного наказания".

В понедельник на Даунинг-стрит, не уточняя подробностей, заявили, что Пола Бристоу "попросили покинуть свою должность в правительстве после комментариев, которые не соответствуют принципам коллективной ответственности".

Бристоу в Палате общин Британии представляет Питерборо, где доля мусульманского населения почти вдвое превышает средний показатель по стране.

Он стал первым высокопоставленным чиновником в Британии, которого уволили из-за разногласий с линией руководства по конфликту на Ближнем Востоке.

Хотя Лондон поддерживает временное прекращение боевых действий в секторе Газа, чтобы доставить больше гуманитарной помощи осажденным палестинцам, он выступает против "всеобъемлющего прекращения огня", считая, что это нанесет ущерб самообороне Израиля.