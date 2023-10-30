ЄС передав Афганістану 92 тонни гумдопомоги після руйнівних землетрусів

Європейський Союз у понеділок передав Афганістану 92 тонни предметів першої необхідності для допомоги постраждалому населенню після серії руйнівних землетрусів у жовтні, які забрали життя понад 2000 людей.

Про це повідомив Генеральний директорат з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги Європейської комісії, пише "Європейська правда".

У межах гуманітарного рейсу ЄС передав Афганістану 77 тонн медикаментів, з них 20 – для Всесвітньої організації охорони здоров’я. Крім того, 15 тонн продуктів харчування призначені для Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Незабаром ЄС планує здійснити ще два рейси з гуманітарною допомогою для афганців, до яких долучаться зокрема Ірландія, Італія та Франція.

Після першого землетрусу, що стався в Афганістані 7 жовтня, ЄС схвалив пакет гуманітарної допомоги на суму 2,5 мільйона євро на фінансування гуманітарних партнерів на місцях, а також надання гумдопомоги з власних запасів.

Разом із запланованими авіарейсами загальна гуманітарна підтримка Афганістану з боку Євросоюзу становитиме 4,5 мільйона євро.

Нагадаємо, 7 та 11 жовтня афганську провінцію Герант сколихнули два потужні землетруси силою понад 6 балів, у результаті яких загинули щонайменше дві тисячі людей.

У червні Європейський Союз також виділяв 1 мільйон євро гуманітарної допомоги Афганістану після смертельного землетрусу.